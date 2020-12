Prima toch! Ik heb FvD gestemd in Brabant vanwege het uitstekende partijprogramma. Ze hebben het voor elkaar weten te boksen om in de coalitie te komen, waarvoor je altijd wat water bij de wijn moet doen. Kei goed, zeggen we dan hier. Wat boeit mij het onder welk naampje ze mijn belangen behartigen?

Ook al is dat nog steeds onder de vlag van FvD, ook prima. Het FvD is nog niet dood en het programma staat nog steeds fier overeind. Daar draait het om voor mij. Laten we eerst nou maar eens wachten tot het stof is neergedaald, geen overhaaste beslissingen nemen zoals direct met veel toeters en bellen de partij te verlaten. Gewoon eens even aankijken wat ze daar in Den Haag allemaal doen, dan gaan wij gewoon lekker verder met ons ding in Brabant. Top.