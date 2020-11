Wie gisteren had geluisterd naar wat Thierry Baudet zei in het duidelijke statement, in plaats van het volgen van eigen wilde fantasietjes, had al begrepen dat Baudet er klaar mee is -met het mediagejank en de overmatige bemoeizucht van mensen die slechts aan politiek mogen ruiken via internet.

Ja, Thierry Baudet komt tijdens deze in- en externe (infantiele) mediahetze absoluut het sterkst uit de verf. Als een intelligente volwassen man die niet zwicht voor deelname aan kinderlijke mediaspelletjes en zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn ongeschiktheid als partijleider en lijsttrekker. Zelfinzicht en waardigheid. Wat met de partij gebeurt zal moeten blijken, doch Thierry Baudet is bij velen juist in achting gestegen. Een voorbeeld voor velen die verder denken dan 'politiek' en 'de digitale wereld'.