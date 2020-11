Er is helemaal niets veranderd bij Forum na het partijberaad bij Van der Valk in Tiel van maandagavond. Na berichten dat Freek Jansen wel, toch weer niet en daarna waarschijnlijk wel van de kieslijst zou verdwijnen, is er vooralsnog geen officiële verklaring van het partijbestuur naar buiten gekomen. Wat houdt ze tegen? Op dit moment moeten we er dus van uit gaan dat de JFvD Gauleiter nog steeds op plek 7 van de lijst staat en voorzitter van de verziekte jongerenstorm is. Dit is nog steeds de huidige stand.

En komt dat zoveelste als ook "too little, too late" onderzoek naar de hard aangetoonde nazisympathieën binnen JFvD er nu wel of niet? Zo ja, dan wordt het sowieso een wassen neus: van de drie onderzoekers is er eentje al bij herhaling gewaarschuwd voor de groeiende antisemitische tumor in de partijtop, en deed daad niets meer. Dat is Paul Cliteur. Van de tweede gaat het verhaal dat hij zelf aanwezig was bij het eerdere royeren van JFvD-klokkenluiders. Dat is Olaf Ephraim (en daar schijnt audio van te bestaan, die mag best naar redactie@geenstijl.nl). De derde onderzoeker is kermisklant Wybren van Haga.

Terwijl de ene na de andere dappere twintiger naar voren kwam in de afgelopen maanden, en nogmaals in de afgelopen dagen, horen we van de aanwezige fractievoorzitters nog helemaal niets, dus spreken wij gewoon ff voor hun beurt: Baudet wierp een rookgordijn op met zijn "vertrek" en wie nu nog blijft zitten, gedoogt een partijtop waarin nazi's (waarvan iedereen die iemand is in de partij weet dat dat het nazi's zijn) nog steeds worden beschermd, klokkenluiders worden geroyeerd, SS-verheerlijkers promotie tot fractiemedewerker krijgen en waarvan het bestuur openlijk tot orale bevrediging van de gevierde leider over gaat om deze hele clownshow in stand te houden. Forum voor Democratie, het lijkt wel een ordinaire kartelpartij.

De FvD Corona Curve: Jezelf Plat Slaan 101

Rook en spiegels

Hoe een man zijn baas pijpt 101: vice-vz Lennart van der Linden