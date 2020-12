Het was ons het politieke jaar wel, 2020. Die vileine trutjes van Denk vochten elkaar de tent uit en nu liggen ze weer met z'n allen in de herensauna te olieworstelen met de glibberolie, jaaajaaa. Forum voor Democratie donderde ineen, met Freek Jansen als de extreemrechterhand van Thierry Baudet als spin in het Adelaarsweb. Met Henk Krol kun je ook altijd lachen, de jongerenafdeling van de SP is wel erg goed in de Sovjet-missies van Red Alert 2, bij D66 is Rob Jetten gedegradeerd naar de Tweede Divisie en van Kauthar (GroenLinks) vragen we ons inmiddels af of ze de kerst wel haalt, zo veel drek zit er in de pijplijn. Nee, dan het CDA. De aardappelen, vlees, groentevreters staan volgens het AD op INSTORTEN. Een opsomming. De kas is leeg - en dat gaat voorlopig niet veranderen want Hugo de Jonge heeft de broekriem aangetrokken bij de ondernemers. Er is twijfel over de rechtmatigheid van de lijsttrekkersverkiezingen - die twijfel gaat niet weg zolang Hugo de Jonge er zit. Er is onvrede over de transparantie binnen de partij - die onvrede blijft want Hugo de Jonge trekt aan de touwtjes. Er is dan ook kritiek op het Rotterdamse kliekje rond Hugo de Jonge - de schuld van Hugo de Jonge. De peilingen zijn ruk - door Hugo de Jonge. En daar willen we nog aan toevoegen: wat kán Hugo de Jonge eigenlijk? Ergo. Die Hugo de Jonge probeert de joviale kerel uit de hangen met zijn ingewikkelde schoenen, maar hij zit vast in de fuik van Mark Rutte en er is helaas geen weg terug. Vraag maar aan Asscher, die zit er al sinds 5 november 2012.