Na Baudet en Femke Merel is Henk Krol ook wakker geworden. Otten is gewoon een op macht beluste smerige liegende ex-VVD rat, die ook in alle toonaarden ontkende dat hij de partijkas had leeggeroofd. De dag voor de rechtszaak zou dienen die het FVD tegen hem had aangespannen, nam Ottens advocaat contact op met het FVD met de mededeling dat het door Otten gejatte bedrag op de rekening van FVD was gestort, waardoor de rechtszaak werd afgeblazen.

Opmerkelijk was dat de doodse stilte in de Media, ook op GS trouwens.

Ook nu wordt in het topic alleen Henk Krol een vieze vuile leugenaar genoemd maar geen woord over wat Otten heeft geflikt.

Erg jammer want daarmee ondergraaft GS haar eigen geloofwaardigheid.