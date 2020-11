U bent natuurlijk op dit weblok beland om alles te lezen over de gebeurtenissen bij... 50Plus, die vitale oudjes hebben weer eens gezellig de sjoelbak terzijde geschoven, de thermostaat op 25 gezet en een advocaatje ingeschonken om vanachter de geraniums de boel vakkundig op te blazen met een collectief vertrek van de Hofstedelijke rollatorbaan. Wat een gedoe! Nee, dan de Komsomol van de SP! Er is sprake van een heus schisma tussen de extreemlinkse moederpartij en de extreem-extreemlinkse jongerentak. Schobbejakken Olaf Kemerink, Matthijs van Otterdijk, Gus Ootjers, Emil Jacobs, Senna Turksema en Robin de Rooij hebben van het politbureau in Oss te horen gekregen dat ze 'hun' spullen mogen pakken om te wieberen naar een ander kraakpand. Dat van het Communistisch Platform, bijvoorbeeld, om hun vloot Kirovs in Red Alert 2 daar maar te gaan uitbouwen, met die gezellige teksten als "Waar de mogelijkheid zich voordoet moet de arbeidersklasse zichzelf bewapenen met alle wapens om een revolutie mogelijk te maken."

Wie een decennium Rutte zaait zal een heel zwik door het kapitalisme bevoorrechte papa-kindjes oogsten, maar het hamer- en sikkelgekletter van de jeugdrakkers kleurde zo bloedrood (de geroyeerde Kemerink werd doodleuk tóch als voorzitter verkozen) dat de volwassen Lenin-pijpers met de tactiek van de verschroeide aarde de geldkraan maar even hebben dichtgedraaid. De communismecatie is natuurlijk helemaal niet on-point, want in het partij-journaal (haha 600 views) van die vale dame die het nèt niet heeft gaat het over onboeiend links gelul als het minimumloon. En dat terwijl de hele godganse bende черт черт черт op imploderen staat! De SP stoot ROOD 'op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied' tijdelijk af en de jongeren houden crisisberaad. "Het lijkt erop dat de partijtop bezig is met een zuivering van kritische leden", mekkert het stel. Weet je wat dit land nodig heeft? Een nieuwe politieke partij! Ergens heel ver links van de SP, daar is nog wel een gaatje.