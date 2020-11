Er waart een spook door Europa, het spook van van Gus Ootjers, Olaf Kemerink en nog vier strijders. Zes bijzonder mooie lullen in de wandelgangen van de AIVD bekend als het Nieuwe Gevaar. Want we hebben het wel steeds over GroenLinks' Moslimbroederschap-dubbelagenten, maar bovenstaand is natuurlijk het echte probleem. Dus zijn ze uit de SP gezet. De makkers zijn lid van het Communistisch Platform en Marxistisch Forum, die het ongetwijfeld wel weer oneens zullen zijn over de verfijningen nivellering at gunpoint.

We zochten dus even op hoe ze daar over een en ander denken, om erachter te komen dat ze naast denken ook heel veel ONMIDDELLIJK EISEN. En dan vooral milities: "Waar de mogelijkheid zich voordoet moet de arbeidersklasse zichzelf bewapenen met alle wapens om een revolutie mogelijk te maken". Ja, weet je, laten we Sovjet-LARPfest nou vooral niet gevaarlijker afschilderen dan het is. Maar het pleit voor de SP dat ze toch aantoonbaar hun best doen een beetje de nieuwe links-midden van Nederland te worden.

Dit is toch genieten