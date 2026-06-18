Vrouwen, hoop om te doen. Je geeft ze stemrecht, knippert twee keer met je ogen en je leeft in een alomvattend matriarchaat dat nog altijd doet alsof 'het patriarchaat' dat niet meer bestaat het probleem is, met uitzondering van het patriarchaat dat nog wel bestaat, namelijk de islam. En als zulke vrouwen de leidcultuur vormen krijg je dus blaadjes als de Groene waarin vrouwen een trend ontwaren "waarbij uiterst rechtse leiders hun vrouw-zijn inzetten voor de normalisering van hun gedachtegoed." Is overigens al jaren de lijn binnen de omnizaak hoor: meer vrouwen in de politiek, behalve als ze rechts zijn. Afijn, daar gaan Lieuwma en Speyer dus even goed voor zitten!