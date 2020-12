"een soort 'proefperiode' van, zeg eens, twee of drie jaar. In die periode maken deze mensen geen aanspraak op sociale voorzieningen"

Volgens mij geldt dit al, of iets vergelijkbaars, voor arbeidsmigranten, die voornamelijk uit de EU - de zg MOE-landers - komen.

De pest is natuurlijk dat dat allemaal - economische waarde, eigen broek kunnen ophouden, geen aanspraak, althans niet meteen, op de verzorgingsstaat - niet geldt voor de zg asielzoekers; die 'moesten' zogenaamd vluchten, omdat ze in 'levensgevaar' verkeerden in eigen land, en dan kijkt men niet meer naar economische meerwaarde, etc.

Het 'asielticket' is dan ook de enige manier waarop derdewereldlanders zich hier tóch kunnen vestigen. Want als ze de 'normale' immigratieprocedure zouden volgen, zouden ze allemaal worden afgewezen omdat ze niet in staat zijn hier in eigen levensonderhoud te voorzien; ze hebben nou eenmaal geen vaardigheden waar hier in een high-tech/diensten-economie vraag naar is.

Vandaar dat dat eeuwige verwijt van de Gutmensch/asielindustrie ''Zolang ze in procedure zitten, mogen ze niet werken'', altijd zo potsierlijk is, want hebben die lui eenmaal een verblijfsvergunning gescoord en mogen ze eindelijk wél werken, dan verdwijnen ze allemaal linea recta in de bijstand.

En nee, ze gaan nooit meer terug, ook die oorlogsvluchtelingen niet zodra het in hun 'eige' land weer wat rustiger is geworden. Ze hebben veel geld (vroeger las je altijd gemiddeld €5000,-, tegenwoordig lees je al regelmatig bedragen tot €15.000,-) geïnvesteerd om helemaal hier in Nederland/Luilekkerland te geraken, en zouden ze terug gaan/moeten, dan zien ze die investering in rook opgaan. Er zullen dus ook altijd redenen gegeven worden waarom ze wel graag terug willen, maar dat op dit moment nog onmogelijk is: het is er nog lang niet rustig, de verkeerde politieke partij is er aan de macht, ze hebben niets meer om naar terug te gaan, ze zullen met de nek aangekeken worden omdat ze zijn 'gedeserteerd', hun kinderen doen het nou net zo leuk op school (en willen altijd allemaal dokter worden), ze zijn de 'verwesterd', ze zijn de taal verleerd, etc, etc, etc. Die 70.000 Syriërs zijn een case in point.

En zo loopt Nederland voller en voller, met lieden waar niemand om gevraagd heeft, die niets bijdragen, veel problemen geven, vaak met een totaal incompatibele religie, en die alleen maar geld kosten, omdat ze vanaf dag 1 een vol beroep doen op de verzorgingsstaat, en - voor ca de helft van de gevallen - dat hun hele verdere leven zullen blijven doen.

Nee, er is maar één echte oplossing (Jan vd Beek heeft hem al jaren geleden voor het eerst geopperd, althans de eerste maatregel): opzeggen alle vluchtelingenverdragen, geen asielverlening meer in Nederland, opvang in de regio, en lui die ondanks dat toch hier komen binnen banjeren zonder papieren, opsluiten wegens illegaal verblijf tot ze kunnen worden uitgezet, of zelf aangeven op een enkele vlucht richting heimat gezet te willen worden.