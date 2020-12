Als de laffe laafjes van D66 met 17 maart 2021 in het achterhoofd de media opzoeken met een scorekaart van een onderwerp dat in strijd is met het kabinetsbeleid weet je direct: hier is sprake van ranzig opportunisme. In casu wil Fristi-drinker Rob Jetten zogenaamd beginnen met het openen van de horeca, want hij mist het perspectief van het kabinet. Horeca open, dat willen we allemaal en liever vandaag dan morgen, maar weet je wat nou zo mooi is, Robbie? We hebben het nog maar een keertje gecheckcheckdubbelcheckt maar JOUW PARTIJ zit in dat kabinet. Niet die van ons, maar die van jou. JIJ kan met je makkers HET VERSCHIL MAKEN. Want als puntje bij paaltje komt (moties om versoberen van steunpakketten terug te draaien: verworpen door D66. Moties om subsidies open te stellen voor hotel-restaurants en cultuur-, sport- en recreatiehoreca: verworpen door D66, enz. enz.) stemt D66 gewoon weer netjes met de baas mee en de horeca PIKT dat niet langer. En dan lees je die opportunistische Twitterkots van Kees Verhoeven, de allergladste aal van de palingboerderij: "Horecabedrijven en de cultuursector hebben het grootste offer gebracht. Deze ondernemers zijn een sociaal fundament van onze dorpen en steden. De overheid moet ze meer perspectief en financiële steun geven." Gast, jij BÉNT die overheid. Dit gecoördineerde getetter voor de bühne, het is schandalig en wat is D66 toch een laffe kudtpartij.

Mooi, in januari dus zuipen