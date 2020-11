Groot gelijk van de horeca. Alle indicatoren gaan al een tijdje in rap tempo de goede kant op : ziekenhuisopnames, doden. "Besmettingen" kan niet leidend worden want het zijn geen besmettingen maar positief getesten. Waarvan een groot deel niet besmettelijk is want oude virusdeeltjes, andere virusdeeltjes (rhino), geen symptomen. Het is schandalig hoe mismanager De Jonge in clichetaal ("we moeten het virus eronder krijgen") en achteloos de boel dicht houdt. Ik hoop dat de 3 w's in het kabinet De Jonge en Rutte terugfluiten