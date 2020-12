: Je bepaalt je eigen koers. En hebt absoluut invloed op succes in je eigen leven. Maar alleen omdat wij het goed hebben. Veel geld verdienen en in een groot vrijstaand huis wonen en zo'n beetje alles hebben wat we zouden kunnen wensen. Betekend dat nog niet dat ik niks vind van schadelijk beleid en politiek gedraai en gejokkebrok. Want veel van de keuzes die gemaakt worden in Den Haag en Brussel hebben wel degelijk impact. Op zowel ons eigen leven als dat van anderen. Als Den Haag belooft niet verder aan de hypotheek rente aftrek te tornen. Je koopt een huis van 8 ton. ( waarop je aggressief aflost ) En vervolgens gaat die zelfde bestuurder in dezelfde regeer periode toch nog aan dit soort dingen tornen. Dat kost veel extra geld. Er zijn in sneltreinvaart een aantal dingen gedaan door de partij die zogenaamd voor ondernemerschap, vrijheid en democratie staat. Die juist het tegenovergestelde hebben bereikt van wat vooraf beloofd is. En dan ben je gewoon een onbetrouwbare partner. Ik kom uit een echt VVD nest. Zelf jarenlang lid geweest van de partij. Maar ik kon het echt niet meer rechtpraten voor mezelf. Elke maand een tientje lidmaatschap... En dan de reactieve houding van alle mailtjes. Elke keer als er stront aan de knikker was in de pers, komt er weer zo'n truttig berichtje van de spinners van VVD om dat allemaal in context te brengen van de bullshit koers/reactie. Zo voorspelbaar. En met totaal gebrek aan visie. De grote problemen negerend, totdat het op de voorpagina van de televaag staat, dan moeten ze wel. Het totale gebrek aan visie. De constante stroom integriteits problemen. Het draaien op belofte's en verkiezingsprogramma's. Het overhandigen van onze democratie en soevereiniteit aan de onverkozen autocraten in Brussel. En de ongelofelijke herverdeling van welvaart van noordelijke euro landen naar de bodemloze put in het zuiden. Het uitkleden van onze zorg, onderwijs en verdedigings apparaat. Import van intollerantie en gevaar. Het onrendabel maken van hard werken voor veel mensen. Dat het goed met je gaat is tot je dienst, maar in mijn ogen is dat bij ons niet dankzij Mark... maar ondanks Mark. Mark is een vriendelijke pik. Mag hem echt. Maar het VVD beleid is ronduit schadelijk voor de ondernemende brave Nederlandse burger die er wat van probeert te maken. Vooral op de lange termijn. Ik zeg nooit, nooit. Maar mijn stem krijgen ze voorlopig niet meer.