HEEEEEERLIJK, lekker een potje politiekloos (en Diegoloos) achter de bal aan boemelen. De boel de boel. De enige trial by media is de hetze van Telegraaf-prinses Valentijn Driessen, de enige sloten die vervangen moeten worden zijn die van de hotelkamer van Daley Blind en de enige appjes die ze bij Ajax versturen gaan erover hoe laat ze aanwezig moeten zijn en hoe hoog de wedstrijdpremie is. Heerlijk. HEERLIJK. Ajax tegen FC Midtjylland, een verzameling ongelooflijke kneuzen uit Denemarken, en om kans te maken op overwintering in de Champions League zal er gewoon gewonnen moeten worden. En dat gaat natuurlijk gebeuren, want die Denen kunnen een muur voor het doel legoën maar strijder Traoré (de Maradona van Bobo-Dioulasso) prikt er gewoon wat balletjes in. Ten-Hag-Hooligans, 2-0! LIVE op SBS De Mol.

UPDATE RUST - Maradona had er al zes gemaakt, maar Ajax heeft geen Maradona. Derhalve, 0-0.

UPDATE 46" - Zoooooooo Gravenberch. Rost 'm effe in de kruising: 1-0!

UPDATE 48" - GOAL! Nu gaat het hard. Mazraoui 2-0!