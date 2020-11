Bid voor Almere

Iets later dan gepland na de warmste november ooit maar het is herfst en dat zullen we weten ook. De tornadojagers schrijven: "Vanochtend is het onstuimig met wolkenvelden, buien en soms zon. Vooral later in de ochtend kunnen de buien stevig zijn en daarbij kan onweer of wat hagel voorkomen. De zuidwestenwind wordt in het binnenland matig tot vrij krachtig. Aan de kust is de wind krachtig tot hard met windstoten van 70-75 km/uur." In de middag echter, zoals al 3 decennia, draait de wind naar het Westen. "In het noordelijk kustgebied wordt de wind noordwestelijk en hard tot stormachtig. Daarbij is kans op zware windstoten van 80-90 km/uur en op de Waddeneilanden kunnen de windstoten pieken naar 90-95 km/uur. In Friesland en Groningen kunnen wat verder landinwaarts windstoten voorkomen van zo’n 75 km/uur."

Al dat onheil gaat gepaard met stevige buien en kans op hagel en onweer. En dan wordt het morgen ook nog eens KOUD. "In de middag stijgt de temperatuur naar 8-9 graden. Daarmee is het veel frisser dan de voorgaande dagen en een matige zuidwestenwind maakt het er voor het gevoel niet warmer op. Voor de tijd van het jaar is deze temperatuur heel normaal." Eindelijk weer het nieuwe normaal.