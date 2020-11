Wij zijn natuurlijk geen meteorologen maar er is dus kennelijk een moment waarop 'het weer' toch over 'het klimaat' gaat en dat valt verrassend vaak samen met momenten waarop weerrecords worden gehaald. En vandaag hebben we d'r weer eentje te pakken: Het is al 229 aaneengesloten dagen 10 graden of warmer, en dat is een record als ook 40 dagen meer dan het gemiddelde van 189. Het vorige record stamt uit 2011. Weerplaza heeft zitten turven met thermometers en schrijft dat het "vorige eeuw zes van de 100 jaren lukte om een reeks van 200 dagen of langer te noteren", terwijl dat "deze eeuw al in de helft van de jaren gelukt." Maar pas op: je mag niet al te tevreden zijn dat een kil Noordzeelandje langzaam een aangenamer weerbeeld aan het bouwen is, want: "Dit is volledig toe te wijzen aan het feit dat de aarde steeds verder opwarmt", aldus Weerplaza. En met die zin houdt het artikel op, dus de onderbouwing moet u zelf maar googelen. Of je neemt het voor waarheid aan, dat kan ook. Wij googelden wel even, en in een ander weerbericht lezen we dat de warme lucht uit restanten van orkaan Eta bestaat, en dat eind komende week de temperaturen ónder normaal duiken.