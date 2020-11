Leer ons kunst waarderen, we kijken vijf seconden naar De geboorte van de Melkweg van Rubens en we zijn weer de hele dag op een vreemde manier emotioneel. Nee, dan de Tong van Lucifer. Behekste 'kunst' op de Knardijk aan de A6 in Flevoland. Ieder jaar komen er zeven mensen, twee honden en een vaal schaap naar dat beeld kijken - de automobilisten op de A6 richten zich allemaal op de horizon, de plek waar Flevoland eindigt en de gezelligheid weer begint. Ú kent de Tong van Lucifer natuurlijk omdat de geitenwollengodvers van de SGP helemaal Jezus gingen op het ding. En nu is er weer ophef: een onderzoek naar een verplaatsing van het beeld kost 75.000 euro. Dus niet de verplaatsing zelf. Het ONDERZOEK naar mogelijke verplaatsing kost 75.000 euro. Dat onderzoek doen wij gratis: nee, niet verplaatsen, lekker laten staan. Het is maar een idee maar ze zouden in Flevoland ook 75.000 euro aan de Voedselbank kunnen geven. Of ze verrassen 750 gezinnen met 100 euro. En als u bent uitgelachen: het beeld is aangetast door de weersomstandigheden en een eventuele reparatie kost ook 125.000 euro. Dat is 200.000 euro totaal. TWEEHONDERDDUIZEND EURO.