Weet je wat het is met Trump; iedereen vindt iets van hem. Dat zorgt voor hoge opkomst. Of je loopt met hem weg, of je walgt van hem, maar een middenweg is er niet. En helemaal niets van hem vinden is ook vrijwel onmogelijk. Eigenlijk was dit ook gewoon een 1 mansverkiezing. Trump heeft verloren van Trump.

Uit die onderzoeken gaat niets komen, want contextloze twitterfilmpjes zijn geen geldig bewijs. Als er al gefraudeerd is (vast wel een klein beetje) gebeurt dat gewoon aan beide kanten, want niemand gelooft hoop ik dat er maar aan één kant mensen met morele gebreken zitten?