Nog wat statistiek liefhebbers die bekend zijn met Benford’s law? Dit is een vrij eenvoudige wetmatigheid die vaak bij stem processen worden ingezet om fraude op te sporen en is erg nauwkeurig bij grote datasets, zoals elections. Heel simpel uitgelegd werkt het als volgt:

Stel: je hebt 2000 genummerde votes. Dan zijn er 1111 votes dit met 1 beginnen (1, 10-19, 100-199, 1000-1999), 112 die met 2 beginnen (2, 20-29, 200-299, 2000), etc. Als je veel van deze datasets hebt (districts), dan volgt de uitkomst een duidelijke verdeling. Deze test is onafhankelijk van uitkomst. Al stemt 80 procent op eenzelfde kandidaat, dan nog krijg je dezelfde verdeling, alleen hoger in absolute waarden.

Nu de uitkomsten van de election in Amerika: archive.is/g6IQc

Bij nadere analyse blijkt dat de verdelingen behoorlijk goed voor beide kandidaten zijn bij de votes in person. Bij de post stemmen gaat de verdeling van Biden totaal mank. Als statisticus kan deze uitkomst niet uit een natuurlijk stemproces komen. Bij normale stemmingen is dit aanleiding voor onderzoek, omdat dit dus niet middels natuurlijk proces kan. Dit vraagt om nader onderzoek.

Nu de link naar de verkiezingen in Amerika. Waar stemmen per post al lang gebeurd, is deze keer een andere methode geïntroduceerd door de Democraten. Normaalgesproken moet een kiezer zich registreren en een stembiljet aanvragen. Dit gaat via persoonsgegevens en is behoorlijk betrouwbaar (minder fraudegevoelig) en controleerbaar (traceerbaar) na de verkiezingen. Deze keer hebben ze, met COVID als excuus, gewoon ongevraagde, ongeregistreerde stembiljetten rondgestuurd waarbij je zelf mag weten of je die gebruikt of toch in persoon gaat stemmen. Deze biljetten vul je in en stop je in een container in de straten. Er zijn geen handtekeningen en geen controle mogelijkheden achteraf. Je hoeft geen Einstein te zijn om te bedenken dat dit fraude gevoelig is en niet controleerbaar. Ideaal als je fraude wil plegen.

Als je nu naar de uitslag kijkt, dan zitten alle afwijkingen in Benford’s law in juist deze fraude gevoelige uitkomsten. Zie de insinuatie van fraude.

Nu het probleem, het systeem is zo opgezet dat je niet kunt aantonen waar de stemmen vandaan komen en of ze wettig zijn. Ofwel, de bewijslast is omgedraaid. En dat is het briljante van dit systeem. Echter, natuurlijk belachelijk dat het is goedgekeurd.

Ga je wat verder kijken, dan zie je in de data van de uitkomsten (de groei van het aantal stemmen per kandidaat) opvallende zaken. Bijvoorbeeld 112.000 stemmen 100% Biden bij poststemmen (een sprong in een groeiende grafiek voor maar een kandidaat). Het verhaal is dat dan een hele lading poststemmen in een keer worden toegevoegd. Dat verklaard de sprong, maar niet de 100% Biden. Zelfs in de meest Biden steunende districten zit je niet hoger dan 80%. Ofwel, er zou ook een sprongetje bij Trump te verwachten zijn.

Echter, als bewijslast is het moeilijk aan te voeren om fraude aan te tonen. Het briljante van het systeem.

Overigens, de stembiljetten hebben wel namen. Alleen geen verificatie en/handtekeningen die geverifieerd kunnen worden.

Je ziet dat dus naar bewijslast wordt gezocht en ook wel wordt gevonden, maar dat is allemaal kleinschalig en opvallende zaken. Zo hebben behoorlijk wat dode mensen op Biden gestemd. Dat is wat vreemd. Ook wordt net tel-rices niet gerespecteerd (bij beschadigd stemmen die de machine niet kan lezen wordt een blanco stem opnieuw ingevuld door de tellers. Hier zij wat bewijzen van. Maar het is allemaal klein spul.

Wat het probleem is, is dat de afwijking van Benford’s law niet kan worden verklaard met deze kleine puntjes. En dus blijft er een grote open vraag staan waarbij het briljante systeem zo werkt dat Trump het moet bewijzen, maar door het post systeem praktisch onmogelijk gemaakt is omdat de stemmen zelf niet gecontroleerd kunnen worden.

De conclusie is: zo ziet een bananenrepubliek met intelligentie er uit.