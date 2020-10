"Madrid: 191 mensen dood......."

Ik mis in dit rijtje nog Manchester, dat concert van Ariana Whatshername? (aardig meisje/zangeresje, populair bij de jeugd, dus ik ken haar verder niet; ze liet destijds een hoop medeleven blijken voor de slachtoffers, weet ik nog wel), en uiteraard 9/11, of telt die niet mee omdat het aan de andere kant van de Plas was?

Maar als die 'jonge moslims' vandaag in Arnhem hebben geprotesteerd tegen de 'verkettering' van hun geloof, dan hebben ze behalve een mondkapje voor hun gezicht, toch ook een enorme plaat voor hun kop, en een moreel kompas dat nodig eens 'gekalibreerd' of 'ge-herijkt' moet worden.

Hier in Nederland, alsmede in Frankrijk, als ook in de hele westerse, moderne, vrije, democratische, seculiere samenlevingen mag je over alle onderwerpen satire, persiflage, cabaret, en spotprenten maken/bedrijven, en beoefenen, of hoe je het noemen wilt. Moslims en de islam kunnen hier geen uitzonderingspositie in claimen: Welcome to Europe, zou ik zeggen. Bevalt eea je niet, dan is er niemand die je dwingt hier te blijven, dan kun je verkassen naar één van de vele islamitische heilstaten waar op 'belediging' van het geloof de doodstraf staat (Pakistan, Saoedi- Arabië, etc, etc , etc.

Protesteren tegen de 'verkettering' van hun geloof, terwijl er onschuldige mensen afgeslacht en onthoofd zijn uit naam van hun geloof, het is godverdomme een fucking gotspe. Altijd en altijd weten die teringlijers het weer zó te draaien dat niet wij, maar zij eigenlijk het echte 'slachtoffer' zijn van die islamitische moordpartijen.

Ik ben vaak genoeg 'genuanceerd', vind ik zelf, maar nu voel ik me moedeloos, machteloos, en 'gedoemd'.