:

Uhm, goede en lastige vraag. Het antwoord hierop zal een beetje afhangen wat je denkt dat de oplossing is. Dat is sowieso een beetje een lastige discussie want er zijn in het verleden ook enorm veel fouten gemaakt. Onder andere het niet afdwingen van integratie en enige vorm van assimilatie.

Persoonlijk geloof ik sowieso maar in beperkt in de "maakbare" moslim, het verschil qua cultuur tussen de islam en een losgeslagen seculiere westerse cultuur is wel enorm.

Maar vanuit de huidige situatie denkende, de islam gaat niet meer weg uit europa. Dat is gewoon niet realistisch. De enige optie is dan een zover mogelijk vorm van integratie afdwingen waarbij westerse waarden nog worden gerespecteerd. De enige manier waarop ik dat effectief zie gebeuren is vanuit de eigen gelederen. IDaar zullen mensen moeten opstaan die een soort van compromis nastreven dat er ruimte blijft voor geloofsuitoefening en dat de westerse waarden gewaarborgd blijft. Dan denk ik persoonlijk aan mensen als ayaan, fidan, aboutaleb in bepaalde ook wel, majid nawaz etc. Zulke mensen kunnen worden gesteund door reguliere politieke figuren die islam kritisch zijn.

Nu klinkt dit allemaal leuk in theorie etc maar ik ga ook nooit beweren dat het echt gaat lukken. Het is meer een hoop die ik uitspreek, soort van best case scenario.

Ik persoonlijk denk sowieso dat we (verder) afglijden naar een low-trust samenleving.