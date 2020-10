Fidan Ekiz vertelt waarheid en dat is niet het juiste narratief.



Liever is vieze Marcel bezig om op zijn aandragen via het nieuwsprogramma * proest, lol ende hahaha*, het NOS-Journaal, om de Nederlandse maatschappij op te delen in zwart-wit. Want dat is een welgevallige mening.



Ben benieuwd of hij die via Shula Rijxman, die het via Irene van den Brekel, die het via Kajsa Ollengren door de strot geschoven gekregen heeft. Uiteraard is het dan nog relevant of Kajsa het nog door iemand anders door de strot geschoven gekregen heeft ?



Het is interessant om dit eens boven tafel te krijgen. Dan heeft het D66 trollen-leger onder leiding van überpad Wouter Koolmees, weer wat te doen om het juiste narratief op tafel te krijgen.



En het dan raar vinden dat er mensen dolend raken omdat de NPO, keer op keer aantoonbaar niet te vertrouwen is en men, geheel terecht, op zoek gaat naar alternatieven. Gelukkig kan Arjan er de broekzak mee vullen.



Waarom moeten wij hier noodgedwongen voor betalen ? Waarom krijgen we dit noodgedwongen de huiskamer in geramd ? Waar zijn de Kamervragen ? Waar is de parlementaire enquête ? En waarom zit er nog niemand in de gevangenis ?