Laten we inderdaad hopen dat er nog een greintje fatsoen bij de machthebbers zit. BOA’s wapenstok en pepperspray geven is het allerslechtste idee tav deze mensen.

Het geweld dat ze over zich krijgen is niet goed. Je blijft van die mensen af, ze doen hun werk. De regel is dat in dit soort gevallen de BOA de politie er bij haalt en die is bevoegd tot geweld, en deëscaleren een heel belangrijk onderdeel. Zij weten ook om te gaan met geweldsmiddelen. Wapenstok en pepperspray is namelijk best nog gevaarlijk.

Toen sociologie nog een wetenschap was en geen bezigheidstherapie voor gekwetsten en deugers, toen kwamen daar nog wel eens belangrijke zaken tot ons. Norbert Elias bv met het geweldsmonopolie en de historie daarvan. Wat hij er over stelt kan je in de geschiedenis en ons dagelijks leven terug zien. We zijn ontwikkeld van een samenleving waarin het recht van de sterkste doorslaggevend was, naar een waarin het geweldsmonopolie bij de overheid ligt. Het is daarmee wat mij betreft een hoeksteen van de samenleving. Er ligt vast wie, en hoe, geweld toegepast mag worden.

Je kunt dus niet zo maar wat types een traininkje geven en dan op pad sturen met wapens. Idioot idee dat mensen die geweld meemaken dan maar wapens moeten hebben. Dan ook maar de volgende groepen bewapenen? Brandweer, ambulances, verpleegkundigen en artsen bij SEH, GGZ crisisdienst en de gesloten acute GGZ afdelingen, personeel bij de Sociale dienst en UWV, conducteurs, buschauffeurs?