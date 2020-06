Ferdje is genadig en gunt boa's nu een fighting chance tegenover de barbaarse hordes. "Justitieminister Ferd Grapperhaus moet toestemming geven, en deed dat tot dusver alleen bij uitzondering. Die uitzondering wordt nu de regel. Grapperhaus volgt in het vervolg in principe het oordeel van de 'lokale driehoek' van burgemeester, politie en justitie. Naar het gebruik van pepperspray door boa's wordt verder onderzoek gedaan." Fijn hè, al die uitzonderingen die regels beginnen te worden. Maar goed, een korte wapenstok heet dit dus op straat.

Nou, zo kort vinden we 'em niet, maar dat zeggen we vaker. Maar zoals al het moois begint het met een pilot. "Eerst de pilots, daarna geldt de regeling voor het hele land. Maar daar moet juridisch nog iets geregeld worden. Er staan gemeenten klaar die zo kunnen beginnen. De pilots kunnen binnen drie maanden beginnen," aldus boa-vakbondman Ruid Kuin in taal die blijk geeft van de grondwettelijke verfijning die nodig is om de trias gedragen te houden. Enfin, zin om gehandhaafd te worden.