"Kogelregen in de nacht van zaterdag op zondag. Kogelregen in de nacht van zondag op maandag."

"Voorts werd er in het weekend een jongen van 14 gedjoekt (dat is hip voor 'neergestoken') in de Pijp en gingen er in Amsterdam-Zuidzuid twee mensen naar het asfalt."

Mijn Pavlov reactie bij al dit soort berichten is: O, business as usual: allochtonen natuurlijk.

Is dat nou wat Gloria Wekker bedoelt met 'alledaags racisme'? Is die Pavlov reactie van mij het resultaat van wat zij noemt het 'cultureel archief'? Dat cultureel archief zit volgens haar in elke autochtone Nederlander en zit 'tussen onze oren', en dat zijn, als ik haar in haar boek 'Witte Onschuld' goed heb begrepen, alle vooroordelen die wij in de loop van 4 eeuwen geschiedenis van kolonialisme en slavenhandel, hebben opgebouwd ten aanzien van mensen van kleur.

Alleen, zelf heb ik het idee dat ik die vooroordelen vroegah niet of nauwelijks had (jaren 60 en jaren 70), en dat ik die vooroordelen de laatste ca 30 jaar heb opgebouwd, oa naar aanleiding van dit soort berichten.

Hoe zit dat nou?