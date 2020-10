Rob is een man van achter de schermen en groot geworden in het internet-tijdperk. Hij was in die beginperiode nogal actief met providers en bellen over internet. We groeiden op in hetzelfde dorp en zaten op dezelfde sportclub, later sprak ik hem wel op zijn vrijdag-bedrijfsborrels Toen was hij best oke, nu lijkt hij steeds meer in zijn eigen grote gelijk te zijn gaan geloven. Een aparte kerel die wat onaangename trekjes heeft ontwikkeld nu hij in het bestuur zit van FvD.