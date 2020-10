Daarom alles in natura. Weet je ook meteen weer wat een happy ending is. Annemarie Jorritsma in heur glorieharen: www.youtube.com/watch?v=BFeBv_lETOY Throw another frikandel on the BarB. Echo, echo.

Die hele partijkassen zijn een affront. Echt, als waren zij belastingplichtig. Wat ze niet zijn.

De nacalculatie van NOW zit er zogenaamd aan te komen. Want bij het UWV hebben ze geen andere problemen. Komt nu BIK. Arme arme trendvolgers. Zoals u weet zijn veel taakinstanties niet formeel meer rijksoverheid. Die ruk komt uit de jaren negentig. Toen Annemarie Jorritsma zonder noemenswaardig diploma EZ bestierde. Over het bureau van Hans Wijers.

Zou Eric Wiebes overigens weten wat een massagestaaf is?