: De enige manier waarop 10 partijen het eens kunnen worden is als ze vrijwel allemaal hun idealen laten varen. Er is dan vrijwel altijd tenminste één partij die het principieel niet met je eens is namelijk. Dus: hoe meer partijen, hoe onduidelijker de koers. En op het moment dat het er teveel worden, gebeurt er dus helemaal niks meer en komt de boel tactisch gezien dus tot stilstand. Het kartel-effect is wat mij betreft niet alleen schijten op de democratie, maar het heeft als side-effect dat er vrijwel geen noemenswaardige vooruitgang te boeken is. Is ook logisch als je enige beleid bestaat uit "het weren van de populisten". In Amerika zie je wat er gebeurt als de concurrentie van het kartel wint. Dan gebeurt er ineens zoveel dat het bijna niet meer bij te houden is.