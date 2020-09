Er zijn steden in Nederland waar u een parkeerboete gewoon helemaal niet hoeft te betalen, zoals Amsterdam. U als Nederlander natuurlijk wel, maar een buitenlander niet. Kan toch niks tegen gedaan worden. Én er zijn steden in Nederland waar u de boete gewoon helemaal niet hoeft te betalen, zoals Rotterdam. Mits u effe een officieel briefje schrijft. "Ja hallo ik liep net naar de parkeerautomaat, groetjes." Okee dan Karel, sorry voor de overlast en neem uw geld in godsnaam terug. Tachtig procent van de bezwaarschriften in Rotterdam krijgt een dikke krul. Tot gisteren waren dat er 28.800. In zeg maar 273 dagen. Dat zijn er ongeveer 105 per dag. Aan 'onterechte' boetes. 105 per dag. Dan zegt u natuurlijk: "De mensen die bezwaar maken zullen wel een goede reden hebben om dat te doen dan daarom is dat percentage zo hoog." Maar daar gaat het niet om! Het gaat erom dat de gemeente 105 foutboetes per dag uitschrijft. Na de klik een template, geen dank.

Template

Onderwerp: bezwaar parkeerboete Rotterdam

Geachte heer, vrouw, x,

Ik ben in het bezit gekomen van een naheffing parkeerbelasting met aanslagnummer [aanslagnummer] voor een parkeeractie van het voertuig met het kenteken [kenteken]. Ik ben het hier niet mee eens en ik maak bezwaar.

Want [Bijna failliet / mijn haas heeft corona / relatieperikelen / verslaving / last van incontinentie en moest snel naar de wc / hond sprong uit de auto en moest er snel achteraan / Sean Klaiber kan niet voetballen en moest snel iets Twitteren / zag de man lopen die mijn leven heeft gered en maakte kort praatje / ben vroeger in elkaar geslagen en nu vergeetachtig / oma heet Mien en die heeft heel veel mensen gered in de oorlog / ik stem ook D66 / moest met Frans Timmermans vechten tegen de plastic soep / pannetje op het vuur laten staan / hond heeft mijn huiswerk opgegeten / sleutels kwijt en moest ff zoeken / auto was gestolen / auto uitgeleend aan Patrick / ging een vliegtuig door de geluidsbarrière / keek finale van een wielerwedstrijd / moest snel ijs in de vriezer leggen wegens smelt / lader van de laptop pakken / mijn overbuurman zei dat hij zou betalen / maakte alleen een foto van een tor / had drop in de keuken laten liggen / was nieuwe speakers voor mijn geluidsinstallatie naar boven aan het sjouwen / bril van mijn kop geslagen door aso / lenzen niet geleverd bij opticien / parkeergarage was dicht / vriendin zou betalen maar ze zat op de bank de finale van Love Island te kijken Raphaëlla is naar huis / was politie aan het bellen voor overval op Gordon / had zin in kip / biologische eieren zijn duur maar wel lekker / Djokovic gaat Roland Garros winnen maar Federer is de goat / eten in het Okura was ook al heel duur / dacht dat ik Pepsi had gekocht maar was Coca Cola dus moest snel ruilen / debat Trump en Biden stond op het punt van beginnen / moesten vlammetjes in de frituur / tijdklok schaakspel liep bijna af dus moest snel een zet doen / mondkapje vergeten / snel handen wassen want kreeg een overheerlijke knuffel van Ferd Grapperhaus / Willem Engel is gek / Jos Brech is schuldig / andere verdrietige reden].

Gaarne de naheffingsaanslag vernietigen.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

[Handtekening]

Bijlage: allemaal ingewikkelde foto's