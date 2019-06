Inderdaad, aanmodderen. Dit 'gave kabinet' heeft geen antwoorden op echte problemen in dit land, focust liever op onzin en maakt dat dan beleid, om vervolgens te weigeren uit te leggen hoeveel het gaat kosten (klimaat).

If you are not part of the solution, you are part of the problem, en ik denk dat het gros van de ellende nu in Nederland volledig op conto van Rutte geschreven kan worden. Uiteraard speelt veel al langer, maar hij heeft jaren de tijd gehad met zijn rebellenclub om hier iets aan te doen, maar hij deed en doet niets. Of het nu om drugscriminaliteit, fraude of die prutskliniek in Den Dolder gaat, Rutte is niet thuis. Grote woorden over 'verantwoordelijkheid nemen' als het gaat om 'het klimaat' maar op grove manier verantwoordelijkheid ontlopen, op elk vlak, keer op keer, steeds maar weer. En nog zijn er idioten die erop stemmen.