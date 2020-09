Trump-announcement van Barrett:

Zet je cowboyhoed op want we gaan linedancen. We drinken Sam Adams, Goose IPA of Pabst Blue Ribbon (maar geen Bud want die willen inclusief zijn en dat smaakt teveel naar de verwatering van waarden). We draaien John Fogerty, want wij zijn de Fortunate Sons die op de eerste rang zitten bij de race destruction derby naar het Witte Huis. Volgende week is het eerste debat tussen Donald "The Orange Goblin" Trump en "Sleepy" Joe Biden en dat wordt veel, maar niet presidentieel. Hier bij de roze bookmakers vragen we ons af of Hiden' Biden überhaupt wel op komt dagen (en of hij het, alle mooie programmaplannen van Op1 ten spijt, drie rondes in de ring vol gaat houden tegen The Donald). En over mooie programma's gesproken: in het boekje richting 3 november zit een spannende, stemmen splijtende strijd om het nieuwe Supreme Court stoeltje.

Lukt het Trump na Neil Gorsuch (2017) en de schaamteloos besmeurde Brett Kavanaugh (2018) inderdaad om de conservatief-religieuze 48-jarige moeder van zeven, Amy Coney Barrett uit New Orleans als zijn derde benoeming er door te krijgen, om het Supreme Court op een 6/3 verdeling tussen conservatieven en progressieven te brengen? Zo ja, dan zit er in ieder geval iemand die de Amerikaanse Grondwet leest zoals conservatieve moslims hun koran: als een "originalist", in de geest van de tijd waarin hij is geschreven (1776 dus) en niet getoetst aan de normen van de 21e eeuw. Mag u zelf oordelen wat u daarvan vindt, maar de NRA kan rustig slapen: hun heilige 2nd Amendment is sowieso veilig.

Grab a beer, bestel nachos of een portie hotwings met zo'n stronk selderij en een paper cup met blauwe kaassaus, klik hierboven op play en zet het lekker op een zingen. Smeden wij achter de roze schermen ondertussen plannen voor een live US Election All Nighter in de stijlloze studio. Waarover later meer. John, hit it!

Some folks are born made to wave the flag

Ooh, they're red, white and blue

And when the band plays Hail to the Chief

Ooh, they point the cannon at you, Lord

De nieuwe opperrechter?

Ondertussen bij die andere: