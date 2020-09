Humberto Tan, bekend van dramatische kijkcijfers & vreemdgaan, is piswoest omdat Frank de Boer (blank) de nieuwe bondscoach is. Dan hebben we nieuws voor Cumberto: de rest van Nederland is ook boos omdat Frank de Boer de nieuwe bondscoach is. Maar niet omdat Frank de Boer blank is, maar omdat Blank de Boer de slechtste Nederlandse clubtrainer van de laatste vijf jaar is. Humberto is alleen maar boos omdat Frank de Boer niet zwart is. "De KNVB heeft zijn mond vol over inclusiviteit, maar gaat niet eens het gesprek aan met iemand met een migratieachtergrond, terwijl er mogelijkheden genoeg waren." Nu heeft de KNVB toevallig wel gepraat met Frank Rijkaard, maar die wilde niet, en dus was dat volgens Humberto Tan ook een soort racisme enzo, maar het gaat Humberto niet om kleur maar om kwaliteit, maar kijk dan ook eens bij mensen van kleur, al is zijn commissie wel gevraagd een lijstje in te dienen, maar dat hebben ze niet gedaan want de KNVB moet het zelf weten. We zijn hopeloos verdwaald in het door Humberto Tan geconstrueerde paradoxale doolhof, want uiteindelijk is er maar één uitgang en die leidt naar zwart; alle doodlopende einden komen uit bij blank. En verder zijn we het natuurlijk helemaal eens met 'm, want wij hadden ook liever Henk ten Cate, Ruud Gullit, Patrick Kluivert of Clarence Seedorf dan Frank de fokking Boer.