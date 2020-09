Frank de Boer lijkt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Frank de Boer, naar wie het jeugdcomplex van Ajax is vernoemd; 'De Toekomst' heet nu 'De Frank de Boer', en de slogan van het jeugdcomplex blijft verder hetzelfde: "De jeugd heeft de Frank de Boer". Uiteraard vanwege het oogstrelende voetbal dat Ajax tussen 2010 en 2016 speelde. Er loopt een procedure om de Rinus Michelslaan in Amsterdam Bos & Lommer te hernoemen naar de veruit superieure oefenmeester Frank de Boer, de Frank de Boerenplaats. Daar woont Fatima, die iedere vrijdag naar de Al-Rayyan Frank de Al-Boermoskee trippelt in haar mooiste Frank de Boerka. Het is eigenlijk veel te weinig eer voor Frank, de man naar wie het stadion van kleine krabbelaar Johan Cruijff eigenlijk vernoemd zou moeten worden: de Frank de Boerdome. Nee, dan Milaan, waar ze de beste trainer ooit wel op waarde schatten, onder meer door hem te eren met een heuse straat: de Via Frank il Contadino. De bekendste pizzatoko van Milaan heeft de lekkerste pizza, de Quattro Frank de Boer, na de eerste van nul landstitels vernoemd naar onze nieuwe bondscoach, de beste Nederlandse clubtrainer van de laatste honderd jaar. In Engeland, waar alle andere succescoaches met tranen in de ogen terugdenken aan de prestaties van Frank de Boer, zijn alle parken in Zuid-Londen vernoemd naar Frank de Boer. Natuurlijk, Selhurst Frank, het stadion van zijn voormalige werkgever Crystal Palace, maar ook Grangewood Frank, South Norwood Recreation Frank, Betts Frank, enzovoorts. Iedere avond om 19.00 uur (Engelse tijd) komen de fans van Crystal Palace bijeen bij het standbeeld van Frank de Boer om evenveel minuten te applaudisseren als alle doelpunten die Crystal Palace onder Frank de Boer heeft gemaakt in de Premier League: nul. Toen het bestuur van Crystal Palace realiseerde dat Frank de Boer veel te veel kwaliteiten heeft voor hun bescheiden club besloten ze hem een stap hogerop te gunnen, naar de Amerikaanse gigantenvereniging Atlanta United. Nog voordat Frank de Boer was geland op Hartsfield-Jackson Airport was de naam van het vliegveld al veranderd in De Boer-Frankronald Vliegveld. Omdat iedereen zo tevreden was over Frank de Boer besloot men de jaarlijkse bosbranden naar de Nederlander te vernoemen, en zo kon het dat 'Fire De Boer' wekenlang trending topic was op de sociale media. Na zijn glorieuze zegetocht over de Amerikaanse velden, met heel veel overwinningen en heel veel doelpunten, nam De Boer afscheid, omdat Real Madrid, Manchester City en Bayern München in de rij stonden voor de handtekening van 'de Guardiola van Hoorn'. Gelukkig voor ons Nederlanders lijkt Frank de Boer te gaan kiezen voor het Nederlands elftal. Wat hebben wij een geluk.

[Hé Siri, selfdestruct dit topic op 11 juli 2021 bij Europese titel Nederlands elftal]