Tsja. Hnnng. Hmmpf. De Oranjekoorts gaat hier op GSHQ nog niet helemaal viraal bij de aankondiging dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach wordt. De Boer mislukte drie keer grandioos in het buitenland en gaf daarvoor leiding aan een Ajax dat de bal zo vaak breed speelde dat het meer op een reclameactie voor vies eten in de kantine van Wilfred Genee leek. De Boer begint per direct en heeft getekend tot en met het WK van 2022, dus als we ons daar niet voor plaatsen en/of op het EK worden uitgeschakeld in de kneuzenpoule met Oostenrijk en Oekraïne, vangt ie een mooie afkoopsom. [Hier nog een grapje over Farmers Defence Force, red.] Nou ja. Hup Holland hup enzo.

Komt NAC goed weg

Groetjes José!