Interessante publicatie van Nic Lewis bij Judith Curry over de HIT (Herd Immunity Treshold) waarover hij eerder publiceerde in mei.

Hij vond toen een HIT van tussen de 7% en 24 % .

Hij haalt nu diverse studies aan die recent zijn verschenen en die hinten naar bestaande immuniteit ,mogelijk een niet zo 'novel' virus en een veel lagere HIT dan de gebruikelijke veel hogere percentages.

"Yet a stream of studies that have documented SARS-CoV-2 reactive T cells in people without exposure to the virus are raising questions about just how new the pandemic virus really is, with many implications."

As the article says, the T-cell evidence suggests that antibodies are not the full story, in relation to which it gives this quotation:

“Maybe we were a little naive to take measurements such as serology testing to look at how many people were infected with the virus,” the Karolinska Institute immunologist Marcus Buggert told The BMJ. “Maybe there is more immunity out there.”

... and comments that studies by Buggert and others have shown that many people who have been exposed to SARS-CoV-2 generate T-cell responses but no antibodies.

The article makes the telling point that:

"Taken together, this growing body of research documenting pre-existing immunological responses to SARS-CoV-2may force pandemic planners to revisit some of their foundational assumptions about how to measure population susceptibility and monitor the extent of epidemic spread."

Bron naar het volledige artikel: judithcurry.com/2020/09/22/herd-immun... in het artikel links naar de aangehaalde studies van niet de minste Journals, en kijk ook naar de comments met meer info.

Ook gepubliceerd bij WUWT (Anthony Watts) :

wattsupwiththat.com/2020/09/23/herd-i...