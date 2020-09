Na de doldwaze avond met Stefano Keizers waren we eigenlijk wel toe aan wat rust maar daar gaat dus mooi niet lukken, want deze donderdag vult SP Kamerlid Peter Kwint (#FF) de barkruk in Chips. Nootjes. Bier., en die is een stuk energieker dan zijn eigen wasmachine. Natuurlijk gaan we Kamerlid Kwint vragen waarom hij zich niet fatsoenlijk weet te kleden want dat is nou eenmaal de kwintslag kwinkslag die hij de rest van z'n leven zal moeten dragen, maar we zullen zeker ook iets inhoudelijks vragen over zijn portefeuille (onderwijs, cultuur & media) en daarnaast lezen we in het deze week verschenen verkiezingsprogramma dat de SP uit de euro wil stappen. Hee. Interessant,

Donderdag om 21u:00 LIVE op GSTV YouTube (abonneert allen!),

Audio Only na afloop via Soundcloud | Spotify Podcasts | Apple Podcasts,

En SP PS: Ook nog VIERRR nieuwe namen voor CNB in oktober, onder de lees verder!