De uitsmijter van het concert in Carré van Vreemde Kostgangers.

Boudewijn de Groot was ik nooit echt fan van (hoewel ik Testament wel mooi vond); ik vond hem destijds te 'intellectualistisch', if that makes sense. Van George Kooimans en de Earring ben ik eigenlijk altijd wel min of meer fan geweest (min of meer, want ik kocht er nooit een LP van), maar Radar Love en When the lady smiles vind ik nog steeds goede nummers. Hennie Vrienten en Doe Maar - die waren van wat later, eind jaren 70, begin 80, dacht ik - vond ik een beetje een dommig meidenbandje; er zaten ook allemaal van die gillende meisje in de zaal.

Maar ca 40 jaar later spelen die drie mannen (plus toetsenist en drummer) dat oude Doe Maar liedje Is dit alles, en blijkt het helemaal niet zo'n dom liedje te zijn als ik het vroeger vond. Het heeft kennelijk met de jaren, en het klimmen der jaren van de Kostgangers, en de uitvoering hier, een bepaalde diepgang en 'seriousness' gekregen, althans zo zie ik het. Een diepgang en seriousness die ondanks de vele kleine grapjes in het nummer, makkelijk overeind blijft.

Merk ook op wat een fantastische gitarist Kooimans eigenlijk is; prachtige solo, en weer een leuk grapje met dat hengsel aan zijn gitaar waar Vrienten aan staat te rukken, en Kooimans later demonstreert hoe je dat ding echt voor 'vibrato' gebruikt. Nou ja, weer een lange inleiding, maar enjoy:

www.youtube.com/watch?v=nMKm_uzNl88&a...