Wat mij opvalt aan EU-trollen is dat ze naast vrij dom, ook altijd vrij hatelijk zijn.

Jij stelt bijvoorbeeld dat EU-landen het recht hebben om illegalen over de grens te zetten met landen die niet in de EU zitten; zoals Rusland, Engeland of Brazilië. Dat is echt absurd; zo staat dat nergens in dat verdrag van Dublin. En natuurlijk heb jij gelijk dat de EU niks kan, en dus ook niet haar eigen verdrag van Dublin handhaven. Maar de claim dat de EU door het internationaal recht te schenden nu voor het eerst in 20 jaar iets in de geest van dat verdrag heeft gedaan is bizar. Misschien wel bijna net zo bizar als dat de Brexit slecht zou zijn voor de Britten.

En dan jullie blinde haat, wie zei dat ook weer; "een speciale plek in de hel voor de Brexiteers"?

Jij en andere "kein volk, ein reich, ein EU" schreeuwers doen niks anders dan 24/7 hopen dat de Brexit leidt tot grootschalige armoede en burgeroorlog in Engeland. Omdat Engeland het volk liet meebeslissen.

Walgelijk.

Ik geloof niet dat er Brexiteers zijn die net zo walgelijk over EU-landen denken, zelfs niet over netto-ontvangers zoals Italië en Griekenland.

Ondertussen was GB decennialang een betrouwbare EU-partner.

Was GB decennialang een nettobetaler aan die EU.

Maar jullie koesteren vijandige dictators in Turkije en Oekraïne die nog niet eens EU-lid zijn maar wel miljarden ontvangen; en jullie kotsen op eeuwenoude bondgenoten.