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Hoera GeenStijl wederom meest betrouwbare nieuwsmerk in de echokamer der nieuwsmerken

GEWONNEN sliep uit

amma asante kijkt de hele dag op geenstijl

Trots & vereerd & blij dat GeenStijl het zoveelste jaar op rij is uitgeroepen tot meest betrouwbare nieuwsmerk van Nederland door het Commissssssariaat voor de Media (PDF)! Bazin van het CvdM is trouwens Wappie Asante, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zat, toen dat niet bleek te werken heel hard 'RACISTEN' riep en sindsdien lid is (of was) van BIJ1. Lmao! Minst betrouwbare nieuwsbron van het jaar is wederom de NOS, maar door het lukraak doorpompen van antisemitische bloedsprookjes over 'orgaanroof', het zonder verantwoording hergebruiken van beelden van andere gebeurtenissen en het dramatische journalistieke giswerk waardoor zelfs de boots on the ground aan de bel trekken wist u al dat de NOS journalistiek niet per se het meest betrouwbaar is. Maar hey, je kunt niet alles hebben als 900 fte ook broodjes kroket in de bedrijfskantine moeten schuiven! En daarom: voor een paar euro per maand GeenStijl steunen. Wij trekken geen belastinggeld, worden niet beïnvloed door Belgische mediakartels én houden die Fontys Journalistiek-bureaufiguren van de NOS een beetje scherp!

lijstje met betrouwbare nieuwsmerken geenstijl staat bovenaan
Tags: cvdm, amma asante, media
@Mosterd | 16-06-26 | 11:00 | 189 reacties

Reaguursels

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