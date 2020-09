Al dat quasi scientific gekwaak over groene energie en stiktstof, door Den Haag blijkt dus ook afgelopen najaar in een hogere versnelling te zijn gezet, precies op het moment toen het Wuhan virus werd losgelaten uit een Chinees lab, en men in London, Event 201, een tabletop exercitie over het scenario wanneer een coronavirus zou ontsnappen. uitvoerde. Een jaar eerder had Rutte al als voorzorgsmaatregel maar snel Akzo Chemie in de uitverkoop gedaan en verkocht aan de Carlyle Group Group, het summum van het Militaire Industriële Complex, zodat in ieder geval geen Akzo Nobel Chemicus bij EenVandaag de snode stiktstof en corona plannen van Rutte en de Jonge door zou prikken. Dat er eveneens nog geen fractie leden zijn of zelfs een Minister van ICT, die als specialisatie IT en security in computer/netwerken in de samenleving heeft. is opmerkelijk. Zeer zeker omdat afpersing van bedrijven, instituten en universiteiten, door Oost Europese Bitcoin hackers gewoon doorgang vind, en we in de tussentijd gewoon geduldig en gedwee wachten op et coronavirus vaccin van Bill Gates , de oprichter / eigenaar van Microsoft.