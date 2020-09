Klaas Dijkhoff vertelde in zijn APB-bijdrage over zijn krantenwijk, zijn stereotoren en over hoe hij vroeger zijn eigen PC's bouwde (waarvoor hulde, deden wij zelf ook). Hij deed dat om corona in perspectief te plaatsen met het begin van de eeuw, die ook niet makkelijk was. Het riep bij ons iets anders in herinnering: de heer Dijkhoff, fractievoorzitter van de vvd, was een vroege reaguurder. Onder de naam "Zeikhoff" trok hij over het prille internet. We hebben het nu over de eerste jaren van de eeuw, toen GeenStijl nog rElEvAnT was en af en toe nog wel eens wat betekende voor de samenleving omdat we onszelf naar het chips-schap van de supermarkt pollfuckten.

Dijkhoff viel destijds GeenStijl een keertje bij tegen gabberkaalkopjes waar we het mee aan de stok hadden. De gabbertjes voelden zich over één kam geschoren (pun intended ja, toen al), en nadat ze op een eigen Angelfire-website een "weerwoord" formuleerden, dekte reaguurder Zeikhoff onze rug aldaar in de panelen (Ctrl+F of zie screenshot na de breek) door hun muzieksmaak uit te lachen, door - lol - de taalnazi uit te hangen en door als uitsmijter een schitterende woordgrap over drank te droppen. Waarvoor nog dank, Zeikhoff! *28k8 inbelmodemboks*

Do you wan to know more? Dijkhoff had (en heeft nog steeds) een FOK!-profiel, was behulpzaam op Apple-fora, dook op in vroege foto-albums van zijn rechtenstudiefaculteit (deze via wijlen Mutsaerts, nu we toch in de webnostalgie graven - red.) en hij maakte flauwe Fortuyngrappen ("Want: liever lui dan moe en als iedereen om dezelfde grap lacht, heeft toch iedereen gelachen...") op zijn eigen website. Enfin. Zeikhoff dus. Zoek zelf naar meer, in de veelgeprezen Waybackmachine.

Klaas Dijkhoff versus de Kaalkopjes, maart 2004