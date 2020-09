Er is maar één koning van de lach en die zat in de allereerste Chips. Nootjes. Bier. al aan onze bar colaatjes weg te tikken. Maar er schijnt een soort kroonprins van het absurdisme te zijn en dat is Stefano Keizers die eigenlijk Gover Meit heet dus dat is alvast raar. En welke van de twee een personage is en wie de karikatuur, is net zo onduidelijk als het verhaal achter zijn gezichtsbeharing. "Hij is echt levend nepnieuws", zei ooit iemand die aan een talkshowtafel tegenover hem zat dus qua man op de affiche hierboven weten we niet eens zeker of het Stefano Keizers wel is. Daar kunnen we maar op minimaal één manier achter komen,

Donderdagavond om 21:00 uur LIVE in Chips. Nootjes. Bier. En Stefano Keizers!

Audio Only na afloop in Soundcloud, de Apple Podcasts en op Spotify (abonneer!)

