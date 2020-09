Daarom voel ik me ook zo veilig in dit land, daarom vieren we als vanouds Sinterklaas met Zwarte Piet, daarom is de BTW ook zo laag, daarom sluiten we politieke partijen uit zonder te discrimineren, daarom gaan vrouwen en allochtonen voor bij sollicitaties zonder te discrimineren, daarom voel ik me ook zo op m'n gemak in het OV, daarom geven we ons geld aan en via de corrupte EU weg en belonen we onze zorg vrienden en vriendinnen niet naar behoren, daarom vervolgen we politici in ons land en doen we dat niet met terroristen en criminelen die de democratie in het gezicht trappen..etc, etc. etc.