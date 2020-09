"Stop ze in een sobere opvang en geef ze geen leefgeld"

Dat zal er alleen toe leiden dat die kansloze criminele naffers zich nóg crimineler gaan gedragen dan ze al doen. ''Geen leefgeld? Nou, dan jat ik toch gewoon links en rechts wat ik nodig heb!''

Nee, je moet dat tuig opsluiten in de gevangenis - we schijnen een behoorlijke overcapaciteit te hebben, dus maak daar gebruik van; we hebben het tóch - tot het moment dat ze uitgezet kunnen worden, ook al duurt dat jaren. Je moet stoffige stinklanden als Marokko eindelijk eens financieel keihard in hun ballen knijpen dat het zeer doet en ze gaan toegeven. En je zou ook eens kunnen experimenteren met, na een jaar of twee bv, het geven van verlof. Na dat verlof moeten ze zich weer melden bij de gevangenis. Je hebt kans dat ze dan opeens 'ontsnappen' naar Marokko, en dan heb je dat tuig precies waar je het hebben wilt: niet meer in Nederland, maar in hun 'eige' land.

(Ik lees trouwens dat mutti Merkel weer een ''wir schaffen dasje'' aan het doen is: ze wil honderden kinderen én hun ouders gaan invliegen. daarmee maar weer bewijzende dat kinderen altijd een hefboomfunctie vervullen.

"De kinderen zouden eventueel hun ouders mee mogen nemen waardoor het totale aantal op te nemen vluchtelingen in de duizenden kan lopen."

Let op dat woordje 'eventueel'; that's a laugh.

"De Unie wil een belangrijke rol spelen bij de bouw van een nieuw kamp op Lesbos en dat daarna beheren."

Maar als die 13.000 allemaal opgehaald worden, is er toch geen behoefte meer aan een nieuw kamp, zou je zeggen? Of is dat voor de volgende 13.000? En ook de idioten van We gaan ze halen roeren zich weer:

"De stichting We Gaan Ze Halen wil een vliegtuig naar Lesbos sturen: ‘Naast (medische) noodhulp is er maar één ding nodig: een luchtbrug van Lesbos naar opvangplekken in Europa."

Wat een gekkenhuis is Europa aan het worden, Duitsland en Nederland voorop.