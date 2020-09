Snapt u het nog? De uitspraken van Akwasi op de Dam waren volgens het Openbaar Ministerie opruiend én strafbaar, maar hij krijgt geen straf. Alleen strafwerk: hij moest als een klein weerloos negertje gewoon even een briefje schrijven met de mening van het OM er in, en dan was er niks aan de hand verder. Dat is betuttelracisme, maar sowieso: dat kan toch niet? Je kan onderzoek doen en oordelen dat zijn uitspraken weliswaar onhandig of onprettig of onfris zijn, maar niet strafbaar, en daarmee de zaak laten vallen. Je kan ook oordelen dat zijn uitspraken opruiend zijn, en daarmee strafbaar, en hem vervolgens dus ofwel vervolgen, ofwel beboeten voor een bedrag dat dan vervolgens naar het Rode Kruis wordt gegrapperhaust. Maar je kan *niet* oordelen dat zijn uitspraken opruiend en strafbaar zijn, en hem dan laten opschrijven dat ie het nooit meer zal doen.

Dat riekt, net als bij Grapperhaus, naar klassejustitie, of black privilege, of racisme van de lage verwachtingen, en ook naar absolute lafheid van het OM, die geen geweldsdreiger durven te vervolgen omdat ze dan misschien als racist gezien worden door Hans Laroes of Leo Lucassen of Henry van Loon of Georgina fokking Verbaan. En wat houden we dan over? Willekeur, ongelijke behandeling, en een sorry-briefje dat nul waarde heeft en waarin Aquarium ook nog eens zijn kans grijpt om een 'Zwarte Piet gaat toch wel kapot lekker puh'-zinnetje toe te voegen. Nee jongens. Zo hebben we dat niet afgesproken. Zodra Vrouwe Justitia op basis van huidskleur + opvatting gaat oordelen, is het hek van de dam. Weet je hoe je Geert "Minder Minder Minder = jarenlange politieke vervolging" Wilders in de kaart speelt? Nou. Zo dus.

Het café is geopend, vrienden. Pak een biertje, barolootje, kijk Brenno hierboven terug of streel de ziel met Douglas hieronder, en boom er vooral lekker over verder, in dit weekend waarin de zon weer gaat schijnen. Doe als de paus: geniet van de geneugten des levens, en proost!

Teach us how to, Dougie

Oh, en Never Forget.