Jitske Schols, de fotografe die de foto's maakte die dit weekend het AD-interview met Aquarium Akwasi sierden, is woedend op het Algemeen Dagblad en zoekt een complot van de krant achter het feit dat Akwasi zelf tussen 2009 en 2012 talloze oproepen deed tot het liquideren, huurvermoorden dan wel laten sneuvelen van Sinterklaas en/of Zwarte Piet. Het AD maakte behalve het interview (waarin Akwasi zo vroom woordkunstelde over "verbinding") ook een keurig factcheck-artikel over de geweldsoproepen van de Weesper vastgoedmagnaat, en dat schiet de fotografe in het verkeerde kiekgat: "Was dit opzet? Was dit al de hele tijd het plan? Om hem onder het mom van ‘we doen een respectvol interview’ genadeloos te kunnen neersabelen? Ik distantieer me in ieder geval van zulke tendentieuze journalistiek en vind het dan ook jammer dat mijn foto’s ongevraagd daarvoor werden gebruikt (inmiddels is de foto vervangen door een andere)."

Schols, die schrijft dat "wie Akwasi kent weet dat hij een intelligente, liefdevolle en warme persoonlijkheid is die inderdaad kan verbinden", doet in wezen hetzelfde als Akwasi: de vlucht naar voren kiezen in complottheorieën. Waar de woordkunstenaar zondag niet de hand in eigen boezem stak, maar waarschuwde voor "pedo's in de regering", beschuldigt de fotografe de keurige krant van Hans Nijenhuis nu dus van kwade opzet jegens de naargeestigste rapper uit de NPO-klapper. In één zin kunnen we Schols - ondanks het kromme Nederlands - wel gelijk geven: "Het zou fijn zijn als we een keer met open vizier zouden willen luisteren." (mirror) Alleen bedoelen wij dan: ...om te zien dat achter die vriendelijke Ghanese glimlach een uitermate boos mannetje schuilt. Benieuwd wanneer het OM naar buiten komt met zijn bevindingen in het onderzoek naar een decennium lang geuite geweldsoproepen door woordkunstenaar opruier Akwasi, die strekken van medio 2009 tot 1 juno jongstleden.

Wat dat flatgebouw van de T zegt