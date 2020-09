Woningtekort in de sociale woningbouw bestaat al meer dan 30 jaar.

Als 30 jaar zijn de wachtlijsten lang en ze worden steeds langer.

Dat is zo lang dat het een keuze moet zijn.

In de jaren 60 was het er ook ook in de grote steden.

Het is gewoon een keuze van de politiek om het zo te doen, of de markt te laten gaan, wat ook niet helpt .

Terwijl er in de 1990s al geroepen werd dat er veel meer betaalbare starterswoningen moesten komen. Hebben ze niet gedaan.

Daar zou best eens docu over gemaakt mogen worden. Hoe werkt dat eigenlijk? Welke lobby's zijn daar bezig?

Want zoals het gaat is niet in het belang van de bevolking in elk geval. Welk belang dan wel.