Beste Rapierige,

Berichtgeving over de verkiezingen in de VS vindt ik wel van belang. Wat de hegemoon van de wereld (zo zien zij zichzelf, althans de machtselite) uitkuurt wil ik graag weten. Nu heb ik daarvoor de NPO helemaal niet nodig, maar wel om te weten hoe de NLse machtselite daarover denkt. Dus uitzenden die handel.

Zodra echter het de boventoon gaat voeren en minstens zo belangrijk nieuws in, m.n., het 20:00 journaal wordt weggelaten, dan is het ongeoorloofd!

Het structurele* steek- en schietgeweld in de hoofstad wordt door niet vermelden a.h.w. gebagatelliseerd. Gisteren of Eergisteren was het ook weer raak. De Vechtstraatgevechten worden wel genoemd in bijv. het 12:00-journaal, maar niet in het belangrijkste bulletin, dat van 20:00. Zo worden de kijkers de verkeerde kant opgemangeld.

Dan heb ik het nog niet eens over de allergrootste schande van de hele Nederlandse persschurkerij: Het lot van Julian Assange. Niets, maar dan ook niets wordt er al maanden gemeld over de slowmotionmoord op deze man in het Britse gevang. Zelfs niet hier op GeenStijl, hallo redactie!

Ook hier verzaakt men ergerlijk! Evocatus

PS

* Ik vervloek onderhand dat woord "incident" om iets aan te duiden wat structureel is.