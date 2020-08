Laat het bij de azijnbode zijn dat ik las dat de npo via de achterdeur bij de voorheen onafhankelijke zuilen inclusiviteit (niet te verwarren met diversiteit) gaat afdwingen. Graag daartoe de introductie van het begrip "goedbedoelde negatieve discriminatie". Dat is een verbod op wat Hitler terecht als "Gesundes Volksempfinden" betitelde. En wat Wim T. Schippers (vzmh) ooit zo treffend in beeld bracht met zijn voorstelling Going to the Dogs.

De potje mosterd scene in Spetters mag er ook wezen, maar meer op de persoon gerichte commentaren zijn terecht not done. Ik geef me eige nog een paar minuten, laat staan 48 hours: www.youtube.com/watch?v=kvzIRuIg288