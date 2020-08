Tante Sjaan zit in de provincie aan haar latte Macchiato te nippen in een provincie stadje.

Ze ziet bij de lokale Wibra steeds meer hoofddoekjes, durft eigenlijk ook niet meer goed over straat ‘s avonds. Als ze een avondje gaat bridgen, klaverjassen doet niemand meer, brengt haar man haar met het autootje.

Ze ziet steeds meer Islam, de reden waarom ze uit de pijp in Amsterdam is vertrokken, en de bijbehorende jongens die nu ook al hier steeds massaler het straatbeeld in de avond gaan beheersen.

Ze weet als geen ander hoe het werkt, wat ze hier nu ziet, ging net zo in Amsterdam. De provinciaal is nu, net als de Amsterdammer toen, blind voor de gevolgen van de massa immigratie. Ook in de dorpjes om het provinciestadje heen ziet ze hetzelfde patroon.

Tante Sjaan, heeft jaren PVDA gestemd, ome Cor, haar man, deed dat ook altijd. den Uyl had het goed voor met de arbeider dacht ze toen.... Iedereen in haar omgeving stemde daar eigenlijk op. Ze ziet hetzelfde nu, alle mensen hebben het nog redelijk goed in de provincie, dus lopen ze ook achter dezelfde mensen aan die mooie dingen beloven, Jesse, en die leuke knul die eerst een bril had, Rob. Maar tante Sjaan stemt al lang niet meer, wel eens gedaan hoor, een keertje een beetje stiekem op Wilders, maar dat hielp ook niet. Tante Sjaan stemt niet meer nu. Ze maakt zich wel zorgen over haar kinderen. Die hebben gelukkig een goede baan, en vinden Jesse en Rob geweldig! Tante Sjaan houdt haar mond maar, die jongelui vinden haar toch al een beetje rechts. Ome Cor wordt daar altijd een beetje bozig over. Hij is een rode rakker, niet zoals ze nu zijn, maar een “echte”. Dat hij de massa immigratie niet leuk vindt en dezelfde patronen ziet als vroeger in Amsterdam, wordt door zijn kinderen een beetje besmuikt weggelachen. Tante Sjaan en Ome Cor glimlachen maar eens lief naar elkaar. Ze hebben elkaar nog, en het zal hun tijd wel duren.

Slaap lekker door daar in de provincie, zolang het redelijk gaat zal het jullie tijd wel duren.

Tante Sjaan wenst jullie Mazzel en broge, en voor de kinderen houdoe!

Ome Cor gaat de vullis buiten zetten.