De geldpers van de ECB staat al jaren als een malle molen geld te drukken en in de economie te pompen. Teveel extra geld zorgt voor hogere prijzen, met name als het gaat om huizen, aandelen en overige goederen. Kortom de brave burger met spaarcentjes en een huurhuis ziet voor zijn ogen het geld verdampen. Als Europa door blijft gaan met dit oneerlijke economische beleid krijg je op gegeven moment een revolutie. Mensen in de lagere middenklasse zullen uiteindelijk niet meer de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Of de overheid moet met nog meer subsidies de lagere klassen overeind houden, maar dan kom je haast in een communistisch systeem terecht, waar het de vraag is of werken überhaupt nog zinvol is.

On topic: tijd zal het uitwijzen of sparen zinvol is. Alles zal afhangen van het economisch beleid van de EU en onze eigen regering.